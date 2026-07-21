Burnham Holdings Aktie
WKN DE: A0YH6N / ISIN: US1222952079
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21.07.2026 19:48:00
Großbritannien: Was Andy Burnham mit Donald Trump verbindet
Großbritanniens neuer Premierminister Andy Burnham verspricht eine Reindustrialisierung des Landes und streicht als Erstes die Mehrwertsteuer auf Strom. Doch um die wirklichen Probleme zu lösen, wird das nicht reichen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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