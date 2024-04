Großbritannien: Dienstleister-Stimmung trübt sich weiter ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der britischen Dienstleister hat sich im März weiter eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel von 53,8 Punkten im Februar auf 53,1 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Erhebung waren 53,4 Punkte gemeldet worden. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet. Der Indexwert bleibt allerdings über der Schwelle vom 50 Punkten, womit er damit weiterhin Wachstum im Bereich Dienstleistungen signalisiert.

Nach Einschätzung von S&P deuten die Stimmungsdaten weiter auf eine solide Zunahme der Geschäftsaktivitäten hin. Allerdings habe die Erholung in dem Sektor zuletzt etwas an Kraft verloren. "Das Gesamtbild bleibt aber weiter einigermaßen positiv", sagte S&P Experte Tim Moore./jkr/jsl/mis