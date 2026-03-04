Großbritannien: Dienstleistungsstimmung fällt geringfügig

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der britischen Dienstleister hat sich im Februar geringfügig eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global sank im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 53,9 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.

Der Indikator liegt damit weiter über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

"Die Geschäftstätigkeit in der britischen Dienstleistungswirtschaft hat sich im Februar weiter belebt, wobei das Wachstum nahe dem Fünfmonatshoch blieb, dass im Januar erreicht wurde", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. Gestiegene Unternehmensinvestitionen und Verbraucherausgaben stützten die Wirtschaft./jsl/jkr/stk