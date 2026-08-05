05.08.2026 11:43:38

Großbritannien: Dienstleistungsstimmung hellt sich stärker als erwartet auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in Großbritannien hat sich im Juli stärker als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 3,3 Punkte auf 52,1 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel eine Bestätigung der Erstschätzung von 51,8 Punkten erwartet.

Der Indikator liegt damit wieder über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

"Die britischen Dienstleister kehrten im Juli wieder auf den Wachstumskurs zurück, da höhere Konsumausgaben und eine starke Nachfrage nach Technologiedienstleistungen dazu beitrugen, die gesamte Geschäftstätigkeit anzukurbeln", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market.

Das Wachstumstempo sei aber im historischen Vergleich weiterhin schwach. "Viele Unternehmen nannten geopolitische Unsicherheiten und den Nahostkonflikt als Faktoren, die ihre Wachstumsentwicklung bremsen, obwohl es einige Anzeichen für eine nachlassende Risikoscheu bei den Kunden gibt."/jsl/jkr/mis

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