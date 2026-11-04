04.11.2026 11:01:38

Großbritannien: Dienstleistungsstimmung verbessert sich moderater als erwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in Großbritannien hat sich im Oktober weniger als erwartet verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 52,8 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Schätzung war noch ein Anstieg auf 53,1 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Der Indikator liegt damit deutlich über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität.

"Die Daten für Oktober zeigten eine Kombination aus schnellerem Produktionswachstum und stärkerem Preisdruck in der gesamten britischen Dienstleistungswirtschaft, was die Trends im verarbeitenden Gewerbe widerspiegelt", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. "Diese Signale unterstreichen die nahezu sichere Zinserhöhung der Bank of England im November und erhöhen insgesamt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren geldpolitischen Straffung durch die Bank of England bis ins Jahr 2027 hinein."

Der Indikator für die Gesamtwirtschaft stieg um 0,9 Punkte auf 52,9 Punkte. In einer ersten Schätzung waren noch 53,1 Punkte ermittelt worden./jsl/jkr/jha/

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