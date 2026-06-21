LUKOIL Oil Company Aktie
WKN: 902427 / ISIN: RU0009024277
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21.06.2026 17:10:00
Großbritannien erleichtert Zahlungen an Lukoil in Wien
Die britische Sanktionsbehörde hat am Freitag eine befristete Genehmigung geändert, die es Unternehmen erlaubt, weiterhin Geschäfte mit der Lukoil International in Wien zu tätigen und nun das Geld direkt an die Tochter des russischen Konzerns Lukoil zu bezahlen. Bisher mussten die Gelder für Lukoil International auf eingefrorene Konten eingezahlt werden.
Die Sanktionsbehörde (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI) teilte in einer Mitteilung mit, dass es diese Bedingung in der für die Lukoil International GmbH und ihre Tochtergesellschaften geltenden Genehmigung aufgehoben habe. In der Mitteilung wurde nicht angegeben, warum diese Änderung vorgenommen wurde, und das OFSI reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.
Britische Unternehmen können nun Zahlungen an nicht eingefrorene Konten von Lukoil International abwickeln, doch laut OFSI erlaubt diese Änderung nicht, dass Gelder anschließend an die russische Muttergesellschaft Lukoil zurückfließen.
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ISIN RU0009024277 WEB http://www.lukoil.com/
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