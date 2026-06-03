Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
03.06.2026 13:01:00
Großbritannien erzwingt mehr Kontrolle bei Googles KI-Suche
Google muss britischen Publishern ein Opt-out für KI-Suche ermöglichen. Der Ausstieg aus Googles KI-Funktionen hat jedoch einen Preis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!