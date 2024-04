Großbritannien hebt Einfuhrzölle auf mehr als 100 Produkte auf

London (Reuters) - Großbritannien kommt Forderungen der Wirtschaft nach und hat die Einfuhrzölle auf mehr als 100 Produkte bis 2026 ausgesetzt.

Der Schritt soll einheimischen Unternehmen helfen, ihre Kosten unter Kontrolle zu halten, teilte die Regierung am Donnerstag mit. Die neuen Aussetzungen gelten für Waren, die nicht in ausreichender Menge in Großbritannien hergestellt werden. "Von Automobilen bis hin zu Lebensmitteln und Getränken helfen wir den Unternehmen, ihre Importkosten zu senken und wettbewerbsfähig zu bleiben", erklärte Handelsminister Gregg Hands gegenüber Reuters.

Analysten von Allianz Trade zufolge dürfte die beschlossene Aufhebung der Zölle die Inflation um 0,6 Prozentpunkte senken und die Importkosten nominal um fast sieben Milliarden Pfund (gut acht Milliarden Euro) reduzieren.

Neben Autoteilen und Fruchtsäften gehören auch einige Chemikalien, Metalle, Blumen und Leder zu den Waren, auf die vorübergehend keine Einfuhrzölle gezahlt werden müssen.

