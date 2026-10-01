01.10.2026 10:45:38

Großbritannien: Industriestimmung hellt sich etwas auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industriebetrieben Großbritanniens hat sich im September leicht verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 51,9 Punkte, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung von 52,0 Punkten erwartet.

Der Stimmungsindikator liegt damit wieder etwas deutlicher über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet.

Trotz des leichten Anstiegs beim Stimmungsindikator sprach S&P Global Market-Experte Rob Dobson von einem "enttäuschenden Einkaufsmanagerindex für September". Das Produktionswachstum sei so schwach wie seit sechs Monaten nicht mehr ausgefallen. Wegen der gestiegenen Energiepreise sei ein schwächeres Wachstum bei der Nachfrage zu erwarten, sagte Dobson./jkr/stk

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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren am Donnerstag mit deutlichen Verlusten. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.
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