Großbritannien: Industriestimmung hellt sich merklich auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im Februar aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 2,3 Punkte auf 49,3 Punkte, wie S&P Global am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde die erste Schätzung von 49,2 Punkten leicht nach oben revidiert.

Der Indikator erreichte so den höchsten Stand seit sieben Monaten. Trotz des Anstiegs liegt der Indikator weiter unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte darunter deuten auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität hin.

"Das verarbeitende Gewerbe im Vereinigten Königreich zeigte im Februar ermutigende Anzeichen", sagte Rob Dobson, Direktor bei S&P Global Market Intelligence. Er verwies unter anderem auf verminderte Lieferkettenprobleme. Dies kompensiere teilweise die Belastungen durch Streiks, die Lebenshaltungskostenkrise und geringere Auftragseingänge./jsl/bgf/tih