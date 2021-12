Großbritannien: Industriestimmung hellt sich weiter auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im November weiter verbessert. Der von IHS Markit erhobene Einkaufsmanangerindex stieg im Vergleich zum Oktober um 0,3 Punkte auf 58,1 Zähler, wie Markit am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Es ist der zweite Anstieg des Stimmungsindikators in Folge. Damit wurde die erste Erhebung leicht nach unten revidiert, während Analysten eine Bestätigung der ersten Schätzung von 58,2 Punkten erwartet hatten./jkr/eas