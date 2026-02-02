02.02.2026 10:54:38

Großbritannien: Industriestimmung steigt auf den höchsten Stand seit 17 Monaten

LONDON (dpa-AFX) - In der britischen Industrie hat sich die Stimmung im Januar etwas stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor stieg um 1,2 Punkte auf 51,8 Punkte, wie der Finanzdienstleister S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Die ist der höchste Stand seit 17 Monaten. Zunächst waren 51,6 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet.

Der Indikator liegt damit weiter über der Schwelle von 50 Punkten. Ab hier signalisiert der Indikator wirtschaftliches Wachstum. "Die britische Industrie ist gut ins Jahr 2026 gestartet und zeigt angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen eine ermutigende Widerstandsfähigkeit.", kommentierte S&P Global-Experte Rob Dobson. "Die Produktionsraten und das Auftragswachstum beschleunigten sich, während die neuen Exportgeschäfte zum ersten Mal seit vier Jahren zunahmen, wobei Europa, China und die USA die Hauptabnehmer waren."/jsl/jkr/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:53 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
09:41 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX gibt nach -- DAX fester -- Asiens Börsen rutschen am Montag letztlich ab
Während es am heimischen Aktienmarkt abwärts geht, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Aufschlägen. In Fernost ging es zum Wochenstart deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen