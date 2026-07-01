|
01.07.2026 10:59:38
Großbritannien: Industriestimmung trübt sich stärker als erwartet ein
LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industriebetrieben Großbritanniens hat sich im Juni unerwartet deutlich eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 1,4 Punkte auf revidierte 52,5 Punkte, wie S&P am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt eine Bestätigung der Erstschätzung von 53,1 Punkte erwartet.
Der Indikator liegt aber weiter über die Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.
"Die Aufrechterhaltung des Aufschwungs gibt zunehmend Anlass zur Sorge", kommentierte S&P Global Market-Experte Rob Dobson. Die Hersteller profitierten derzeit von der strategischen Bevorratung der Kunden, die sich damit gegen Störungen in der Lieferkette und erwartete Preissteigerungen absichern wollten. Ein Rückgang der Wachstumsrate bei den Auftragseingängen deute darauf hin, dass dieser Aufschwung bereits nachlässt./jsl/la/jha/
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter in den Feierabend -- DAX beendet Handel fester -- Asiens Börsen schließen höher - Hongkong im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt schwächelte zur Wochenmitte, während der deutsche Leitindex zulegte. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich am Mittwoch stärker.