Großbritannien: Industriestimmung verbessert sich leicht

LONDON (dpa-AFX) - In der Industrie in Großbritannien hat sich die Stimmung im August weiter aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg um 0,4 Punkte auf 52,5 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Dieser Wert entsprach der ersten Schätzung.

Die Stimmung des verarbeitenden Gewerbes im Vereinigten Königreich steigt damit auf ein 26-Monats-Hoch, da sich die Erholung bei Produktion, Auftragseingang und Beschäftigung fortsetzt. Das Wachstum ist nach Sektoren breit gefächert und besonders der heimische Markt sorgt für neue Aufträge. "Der Aufschwung wird weiterhin vom Inlandsmarkt getragen, der zum Ausgleich der verlorenen Exportaufträge beiträgt", kommentierte Rob Dobson, Direktor bei S&P Global Market.

Es gibt außerdem Anzeichen für einen nachlassenden Preisdruck. Die Teuerung habe sich sowohl bei den Investitionskosten als auch bei den Verkaufspreisen abgeschwächt, heißt es in der Mitteilung. Das britische verarbeitende Gewerbe hat laut Dobson im August weiterhin einen positiven Beitrag zum allgemeinen Wirtschaftswachstum geleistet./lfi/jkr/mis