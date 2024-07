Großbritannien: Industriestimmung verschlechtert sich etwas

LONDON (dpa-AFX) - In der Industrie in Großbritannien hat sich die Stimmung im Juni unerwartet etwas eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 0,3 Punkte auf 50,9 Punkte, wie das Marktforschungsunternehmen S&P Global am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Bestätigung der Erstschätzung gerechnet. Diese hatte noch einen weiteren Anstieg auf 51,4 Punkte ergeben.

Der Stimmungsindikator liegt aber weiterhin über der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Die Daten deuten also unverändert auf ein Wachstum des Sektors hin.

"Das verarbeitende Gewerbe im Vereinigten Königreich erlebt die stärkste Wachstumsphase seit mehr als zwei Jahren, wobei im Juni die Produktion und die Auftragseingänge mit ähnlich robusten Raten wie bei den jüngsten Höchstständen im Mai weiter zunahmen", schrieb Rob Dobson, Direktor bei S&P Global Market. Die Leistung des Inlandsmarkts sei nach wie vor ein echter Pluspunkt, denn er biete eine reiche Quelle für neue Aufträge.

Besorgniserregend ist Dobson zufolge dagegen die anhaltend schwache Exportleistung, bei der die Hersteller über Schwierigkeiten bei der Gewinnung neuer Aufträge auf mehreren Schlüsselmärkten wie den USA, China und dem europäischen Festland berichteten./la/bgf/jha/