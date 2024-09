Großbritannien und USA wollen Partnerschaft ausbauen

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien und die USA wollen ihre enge Partnerschaft weiter ausbauen. Bei einem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in London solle ein neuer strategischer Dialog zwischen den Verbündeten eröffnet werden, kündigte das britische Außenministerium an. Es gehe darum, die Wirtschafts- und Sicherheitsbeziehungen zu vertiefen.

"Großbritannien hat keinen größeren Freund als Amerika", sagte Außenminister David Lammy. "Die besondere Beziehung wird auf beiden Seiten des Atlantiks seit mehr als 80 Jahren geschätzt, aber gemeinsam sind wir entschlossen, unser Bündnis zu stärken, um Briten und Amerikanern gleichermaßen Sicherheit und Wachstum zu bringen."

In ihren Gesprächen würden die Außenminister auch "die unerschütterliche Unterstützung der Ukraine in ihrem Kampf gegen die russische Aggression" diskutieren sowie über eine langfristige Friedenslösung im Nahen Osten beraten. "In einer volatileren und unsichereren Welt ist es noch wichtiger, dass wir eng verbundene Nationen sind", sagte Lammy./bvi/DP/zb