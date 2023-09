Großbritannien: Unternehmensstimmung auf dem niedrigsten Stand seit Januar 2021

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Unternehmen ist im September auf den niedrigsten Stand seit Januar 2021 gefallen. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global sank im Vergleich zum Vormonat um 1,8 Punkte auf 46,8 Punkte, wie S&P am Freitag in London auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt mit einem leichten Anstieg auf 48,7 Punkte gerechnet. Der Indikator entfernt sich weiter von der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit eine Schrumpfung der Wirtschaft.

Belastet wurde der Gesamtindex durch den deutlich gefallenen Dienstleistungsindikator. Er sank um 2,3 Punkte auf 47,2 Punkte. Der Dienstleistungssektor ist in Großbritannien besonders groß. Der Wert für die Industrie stieg hingegen um 1,2 Punkte auf 44,2 Punkte.

"Die enttäuschenden Ergebnisse der Umfrage für September bedeuten, dass eine Rezession im Vereinigten Königreich immer wahrscheinlicher wird", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global. Der Abschwung verschärfe sich auf breiter Basis. Es gebe wenig Hoffnung auf eine baldige Besserung./jsl/bgf/stw