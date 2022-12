Großbritannien: Unternehmensstimmung bessert sich auf niedrigem Niveau

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den britischen Unternehmen hat sich im Dezember etwas gebessert, allerdings von niedrigem Niveau aus. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg zum Vormonat um 0,8 Punkte auf 49,0 Zähler, wie S&P am Freitag in London mitteilte. Während sich die Stimmung im Dienstleistungssektor aufhellte, trübte sie sich in der Industrie ein. Die Gesamtkennzahl liegt weiter unter der Marke von 50 Punkten, was auf wirtschaftliche Schrumpfung hindeutet.

"Die Daten vom Dezember erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass sich Großbritannien in einer Rezession befindet", erklärte S&P-Chefökonom Chris Williamson. Die britische Wirtschaft ist im dritten Quartal um 0,2 Prozent geschrumpft. Williamson rechnet aktuell mit einer weiteren Schrumpfung um 0,3 Prozent im Schlussquartal. Zwei Quartale in Folge mit negativen Wachstumsraten bezeichnen Ökonomen als technische Rezession./bgf/jsl/jha/