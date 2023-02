Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich kräftig auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung in Großbritannien hat sich im Februar deutlich aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex stieg gegenüber Januar um 4,5 Punkte auf 53,0 Zähler, wie S&P Global am Dienstag in London mitteilte. Damit liegt die Kennzahl sowohl auf dem höchsten Niveau seit acht Monaten als auch über der wichtigen Wachstumsgrenze von 50 Punkten. Die Erwartungen von Analysten wurden deutlich übertroffen.

Besonders stark besserte sich die Stimmung unter den Dienstleistern. Die Befragten hätten von einer steigenden Nachfrage, geringerer ökonomischer Unsicherheit, weniger Lieferkettenproblemen und einer rückläufigen Inflation berichtet, erklärte S&P. Chefökonom Chris Williamson fügte hinzu, die Entwicklung zeuge von einer ermutigenden Widerstandskraft der Wirtschaft angesichts erheblichen Gegenwinds wie steigende Zinsen, hohe Lebenshaltungskosten, Arbeitskräftemangel und zahlreiche Streiks./bgf/jsl/jha/