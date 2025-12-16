|
16.12.2025 11:04:38
Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich stärker als erwartet auf
LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Dezember stärker als erwartet aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Punkte auf 52,1 Punkte, wie S&P am Dienstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Der Indikator liegt damit weiter über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Volkswirte hatten im Schnitt nur einen Anstieg auf 51,5 Punkte gerechnet.
In der Industrie und im Dienstleistungssektor verbesserte sich der Indikator. In beiden Sektoren war der Anstieg stärker als erwartet. Der Wert liegt jeweils auch über der Wachstumsschwelle./jsl/jha/
