24.07.2026 11:48:38

Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich unerwartet deutlich auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Juli unerwartet deutlich aufgehellt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 2,8 Punkte auf 52,1 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Anstieg auf 49,8 Punkte erwartet. Der Indikator signalisiert so wieder ein Wirtschaftswachstum, da er über der Schwelle von 50 Punkten liegt.

In der Industrie und im Dienstleistungssektor verbesserte sich die Stimmung. Der entsprechende Unterindikator für Dienstleistungen stieg um 3,0 Punkte auf 51,8 Punkte. In der Industrie stieg der Wert um 0,3 Punkte auf 52,8 Punkte.

"Der Optimismus der Unternehmen hinsichtlich des kommenden Jahres hat zugenommen, was auf eine gewisse Erleichterung angesichts der nachlassenden geopolitischen Spannungen während des Erhebungszeitraums und des damit verbundenen Rückgangs der Ölpreise zurückzuführen ist.", kommentierte Chris Williamson, Chefvolkswirt von S&P Global. "Doch angesichts der in den letzten Tagen erneut aufgeflammten Sorgen um den Nahen Osten ist eine anhaltende Abkühlung bei den Preisdaten und eine Erholung des Unternehmensvertrauens keineswegs gesichert."/jsl/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 29: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
19.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 29
18.07.26 KW 29: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.07.26 KW 29: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende im Plus. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es am Freitag bergab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen