Großbritannien: Unternehmensstimmung hellt sich weiter auf

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in britischen Unternehmen hat sich im August weiter verbessert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte auf 53,4 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist der höchste Stand seit vier Monaten. Volkswirte hatten im Schnitt nur mit 53 Punkten gerechnet.

Der Wert steigt damit weiter über der Wachstumsgrenze von 50 Punkten, was auf eine Zunahme der wirtschaftlichen Aktivitäten in der zweitgrößten europäischen Volkswirtschaft hindeutet.

Der Indexwert für den Bereich Dienstleistungen stieg um 0,8 Punkte auf 53,3 Punkte, und der Indikator für die Stimmung in den Industriebetrieben gewann 0,4 Punkte auf 52,5 Punkte.

"Sowohl der Fertigungs- als auch der Dienstleistungssektor melden ein solides Produktionswachstum und erhöhte Beschäftigungszuwächse", schreibt Chris Williamson, Chefvolkswirt bei S&P Global. Seiner Einschätzung nach deuten die Daten auf ein solides Wachstum im dritten Quartal hin./jkr/la/jha/