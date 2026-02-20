20.02.2026 11:05:39

Großbritannien: Unternehmensstimmung verbesser sich unerwartet

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Unternehmen Großbritanniens hat sich im Februar unerwartet verbessert. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,2 Punkte auf 53,9 Punkte, wie S&P am Freitag in London laut einer ersten Schätzung mitteilte. Der Indikator liegt damit noch deutlicher über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Volkswirte hatten im Schnitt hingegen einen Rückgang auf 53,2 Punkte erwartet.

Der Indikator für den Dienstleistungssektor fiel um 0,1 Punkte auf 53,9 Punkte. Es war aber ein stärkerer Rückgang auf 53,5 Punkte erwartet worden. In der Industrie stieg der Wert um 0,2 Punkte auf 52,0 Punkte. Hier war ein Rückgang auf 51,5 Punkte erwartet worden.

"Die ersten PMI-Daten für Februar liefern weitere Anzeichen für einen ermutigenden Start der britischen Wirtschaft in das neue Jahr", kommentierte Chris Williamson Chefvolkswirt von S&P Global. "Die Umfragedaten des bisherigen Jahresverlaufs deuten auf ein BIP-Wachstum von etwas über 0,3 Prozent im ersten Quartal hin, sofern sich diese Entwicklung bis März fortsetzt."/jsl/la/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen