15.06.2026 09:36:38

Großbritannien will Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige

LONDON (dpa-AFX) - Die britische Regierung plant ein Verbot von mehreren Social-Media-Plattformen für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Das kündigte Premierminister Keir Starmer bei einer Pressekonferenz in London an./pba/DP/stk

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