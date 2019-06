Grosse-Brömer: Frage der Kanzlerkandidatur nicht auf Tagesordnung

BERLIN (Dow Jones)--Unions-Fraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) hat eine Debatte um die Kanzlerkandidatur von CDU und CSU zum jetzigen Zeitpunkt abgelehnt. "Über solche Sachen macht man sich Gedanken, wenn die Fragen auch anstehen", sagte Grosse-Brömer dem NDR. Die Frage stelle sich erst, wenn neu gewählt werde, "und das sehe ich im Moment nicht".

Die Koalition habe "noch zwei Jahre die Verpflichtung, vernünftig zu regieren", betonte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion. "Ich sehe nicht, dass diese Frage schnell auf die Tagesordnung kommt." Im Übrigen sei die große Koalition "besser als ihr Ruf", meinte Grosse-Brömer, der auf Beschlüsse zur Rente und Pflege sowie zum Baukindergeld und dem Migrationspaket verwies.

Der Fraktionsgeschäftsführer reagierte mit seinen Äußerungen auf eine Forderung der konservativen Werteunion, die die Parteimitglieder per Urwahl über die Kanzlerkandidatur abstimmen lassen will und dazu "kurzfristig eine Initiative" starten will, wie der Chef des Parteiflügels, Alexander Mitsch, der Welt sagte. Fraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich hingegen überzeugt gezeigt, dass die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nächste Kanzlerkandidatin der Union wird.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

June 11, 2019 05:17 ET (09:17 GMT)