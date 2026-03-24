|
24.03.2026 12:27:38
Große Explosion erschüttert Ölraffinerie in Texas
HOUSTON (dpa-AFX) - Nach einer schweren Explosion bei einer Ölraffinerie an der texanischen Küste haben die Behörden Anwohner aufgefordert, ihre Häuser nicht zu verlassen. Zudem sollten Fenster und Türen geschlossen bleiben.
Die Explosion ereignete sich am Montagabend bei der Valero-Raffinerie in Port Arthur. Nach Behördenangaben gab es keine Verletzten. Als Ursache gilt nach ersten Erkenntnissen ein Industrieheizer, wie eine Polizeibeamtin dem US-Sender Fox News sagte. Nach der Explosion sei eine große, schwarze Rauchwolke aufgestiegen, berichtete der Lokalsender KFDM.
In der Raffinerie werden laut Unternehmensangaben täglich rund 435.000 Barrel Rohöl zu Diesel, Benzin und Kerosin verarbeitet./nak/DP/men
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Deeskalation im Iran: ATX schließlich etwas fester -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche befand. Die US-Börsen zeigten sich tiefer. Die Börsen in Fernost notierten am Dienstag auf grünem Terrain.