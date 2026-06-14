Bayerische Motoren Werke Aktie
WKN DE: A0RMLQ / ISIN: US0727432066
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14.06.2026 18:13:42
Große Herausforderungen stark gemeistert: Kampfgeist pur in Misano!
+++ Miguel Oliveira beweist bei seinem Comeback in der WorldSBK seine unbedingte Entschlossenheit. +++ Starke Ergebnisse in seinen ersten Rennen nach der Verletzungspause. +++ Allrounder Michael van der Mark mit weiterer hervorragender Leistung. +++ Danilo Petrucci unterstützt das Team in der Box und arbeitet an seinem Comeback. +++Weiter zum vollständigen Artikel bei Bayerische Motorenwerke AG BMW
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