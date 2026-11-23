Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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23.11.2026 15:45:00
Große KI-Modelle auf mehreren Windows-11-PCs: Microsoft bringt USB4-Vernetzung
Eine RDMA-Erweiterung für die USB4-Vernetzungsfunktion P2P ermöglicht es, KI-Modelle auf mehrere Windows-Rechner zu verteilen. Apple-Macs können das per TB5.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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16:02
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
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20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
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20.11.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So steht der Dow Jones am Freitagmittag (finanzen.at)
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20.11.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
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19.11.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
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19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
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|Microsoft Corp.
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Am heimischen Aktienmarkt prägt eine Erholung das Bild. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stark. In Fernost hielten sich die Anleger zurück.