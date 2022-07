Großer Brand im Elbe-Elster-Kreis auf 100 Hektar - Großschadenslage

FALKENBERG (dpa-AFX) - Südlich von Rehfeld im Landkreis Elbe-Elster ist ein großer Wald- und Ackerbrand ausgebrochen - ein Windpark wurde in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer breitete sich von zunächst 10 Hektar am frühen Montagnachmittag innerhalb kürzester Zeit auf rund 100 Hektar aus, wie der Landkreis am Montag mitteilte. Der Brand sei als Großschadenslage eingestuft worden, der Kreis habe somit die Einsatzleitung übernommen. Rund 700 Bewohnerinnen und Bewohner der Orte Rehfeld, Kölsa und Kölsa-Siedlung sollen sich demnach auf Evakuierungen einstellen. Busse stünden für diesen Fall bereit. Die aktuelle Brandentwicklung sei derzeit noch dynamisch, hieß es. Bürger könnten sich unter der Telefonnummer 03535 46 4004 informieren.

Es brenne im Wald zwischen Windrädern, mindestens eine Anlage stünde innerhalb der Brandfläche, andere Windkraftanlagen seien gefährdet, berichtete der stellvertretende Waldbrandschutzbeauftragte Philipp Haase am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe eine starke Rauchentwicklung, die weithin sichtbar sei, beschrieb Haase.

Derzeit werden nach Angaben des Kreises verschiedene Kräfte, wie etwa Brandschutzzüge, Verpflegungseinheiten und Hubschrauber zur Unterstützung angefordert. Die Lage sei aufgrund starker Winde sehr unübersichtlich, sagte Haase./na/DP/nas