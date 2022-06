Großer Klimaprotest am Rande des Umweltgipfels Stockholm+50

STOCKHOLM (dpa-AFX) - Tausende überwiegend jüngere Menschen sind anlässlich des internationalen Umweltgipfels Stockholm+50 in der schwedischen Hauptstadt aus Protest auf die Straße gegangen. Der große Protestmarsch zog am Freitagmittag durch den Norden der Heimatstadt von Klimaaktivistin Greta Thunberg. Angeführt wurde die Menge dabei nicht von Thunberg selbst, sondern von Aktivistinnen aus afrikanischen und weiteren Ländern, die die Folgen des Klimawandels bereits heute stark spüren. Sie trugen ein großes Banner mit der Aufschrift "People Not Profit", mit dem sie darauf hinwiesen, dass das Wohl der Menschen wichtiger sei als Gewinne von Konzernen. In der Menge befand sich auch die deutsche Fridays-for-Future-Aktivistin Luisa Neubauer./trs/DP/men