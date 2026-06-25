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25.06.2026 07:50:38
Großer Polizeieinsatz bei Flüchtlingsunterkunft in Hamburg
HAMBURG (dpa-AFX) - Am frühen Morgen hat die Hamburger Polizei eine große Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Winterhude umstellt und durchsucht. Die Beamtinnen und Beamten würden Amtshilfe für die Bundesagentur für Arbeit leisten, sagte ein Mitarbeiter des Polizeilagezentrums. Worum genau es geht, konnte er zunächst nicht sagen.
Mehrere Medien berichteten, bei der Razzia im sogenannten Ukraine-Haus gehe es um Betrug bei Sozialleistungen. Demzufolge mussten die Bewohnerinnen und Bewohner den Beamten ihre Pässe zeigen.
Gegen 6.00 Uhr gab es eine Lagebesprechung und kurz danach startete der Einsatz, wie es im Polizeilagezentrum hieß. Die Bundesagentur war zunächst nicht erreichbar./cgl/DP/zb
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