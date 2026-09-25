Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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25.09.2026 11:52:48
Großer Rückruf bei VW: Lenkungsausfall droht bei 95.000 Autos in Österreich
Betroffen sind VW-Modelle Tiguan, Touran, Golf Variant, Caddy und Golf, die zwischen dem 24. September 2013 und dem 1. Juli 2024 produziert wurden. Auch der Audi Q3 ist betroffenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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