BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfängt am Donnerstag etwa 30 Staats- und Regierungschefs der sogenannten Koalition der Willigen zu einem großen Ukraine-Gipfel im Kanzleramt. Dabei wollen die Verbündeten der Ukraine ihre anhaltende Unterstützung im Abwehrkampf gegen die russischen Angreifer zusichern, sich aber auch zu den laufenden Verhandlungen über ein Ende des Kriegs abstimmen.

Bei einem Waffenstillstand will die Koalition der Willigen der Ukraine unter anderem durch eine multinationale Truppe Sicherheitsgarantien bieten. Das erste Manöver dieser Truppe findet derzeit in Polen, im Luftraum über Rumänien und im westlichen Schwarzen Meer statt.

Auch US-Unterhändler kommen nach Berlin

Es ist eins der größten Gipfeltreffen der letzten Jahrzehnte in Deutschland. Neben Merz sind Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Andy Burnham die Gastgeber, die unter anderen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner empfangen werden.

Der Gipfel der Ukraine-Verbündeten findet unmittelbar nach dem historischen Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump , Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin im chinesischen Shenzen statt, bei dem es um eine Verkleinerung des weltweiten Atomwaffenarsenals gehen soll - aber vielleicht auch um die Ukraine.

Koalition besteht seit Anfang 2025

Die Koalition der Willigen wurde Anfang 2025 zur Unterstützung der Ukraine gegründet. Heute gehören ihr fast 40 Länder an, die der Ukraine Waffen für den Abwehrkampf gegen Russland liefern oder ihr humanitär oder finanziell helfen. Im Dezember 2025 beschloss die Gruppe die Bildung einer multinationalen Truppe zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands zwischen der Ukraine und Russland./mfi/DP/jha