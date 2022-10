Großes DTM-Saisonfinale für BMW M Motorsport in Hockenheim.

Am kommenden Wochenende (7. bis 9. Oktober) endet die DTM-Saison 2022 mit dem traditionellen Finale auf dem Hockenheimring (GER). In der DTM-Fahrer- und Teamwertung kämpfen BMW M Werksfahrer Sheldon van der Linde (RSA) und das BMW M Motorsport Team Schubert Motorsport um die Titel. Sie kommen als Führende in beiden Klassements zum Finale.