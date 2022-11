Großes Importterminal für erneuerbare Energie in Hamburg geplant

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Industriegaseproduzent Air Products und das Energieunternehmen Mabanaft wollen im Hamburger Hafen das erste große Importterminal für grüne Energie bauen. An dem Terminal am Tanklager Oiltanking Deutschland soll von 2026 an grüner Ammoniak in großem Maßstab in grünen Wasserstoff umgewandelt werden, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Die Investitionen wurden auf zunächst 500 Millionen Euro beziffert, sollen später aber auf rund eine Milliarde Euro verdoppelt werden.

Für das Terminal soll zunächst ein 55 000 Tonnen fassendes Ammoniaklager gebaut werden, das durch Importe befüllt werden soll. Im Hochlauf der Anlage sollen dann dort pro Jahr rund 100 000 Tonnen Wasserstoff produziert werden. Da die Anlage nach Unternehmensangaben in großem Umfang ausgebaut werden soll, könnten letztlich 30 000 Lastwagen oder fünf Prozent des Schwerlastverkehrs in Deutschland mit Wasserstoff versorgt werden.

