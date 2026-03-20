Raiffeisen Aktie
WKN: 60630 / ISIN: AT0000606306
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20.03.2026 07:49:45
Grosses Sesselrücken im Verwaltungsrat von Raiffeisen Schweiz
Bei Raiffeisen Schweiz kommt es im Verwaltungsrat gleich zu mehreren Neuerungen. Neben einem neuen Präsidenten soll die Genossenschaftsbank drei neue Verwaltungsrats-Mitglieder erhalten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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