Großflächige Störung bei WhatsApp

MENLO PARK (dpa-AFX) - Der Chatdienst WhatsApp ist am Mittwoch von einem großflächigen Ausfall lahmgelegt worden. Man arbeite daran, die Verbindungsprobleme schnell auszuräumen, teilte WhatsApp am Mittwoch bei Twitter mit. Der Messaging-Dienst gehört zum Facebook-Konzern Meta (Meta Platforms (ex Facebook)). Andere Meta-Angebote waren nicht betroffen, wie auf einer Seite des Konzerns zum Betriebsstatus der Systeme zu sehen war./so/DP/he