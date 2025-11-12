|
12.11.2025 08:17:41
Großhandelpreise steigen im Oktober um 1,1 Prozent
DOW JONES--Die Verkaufspreise im deutschen Großhandel haben im Oktober um 1,1 Prozent höher gelegen als im Oktober des Vorjahres. Im September hatte die Veränderungsrate bei 1,2 Prozent gelegen, im August bei 0,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Binnen Monatsfrist stiegen die Großhandelspreise im Oktober um 0,3 Prozent.
Hauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem Vorjahresmonat war im Oktober der Preisanstieg bei Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren. Diese Preise lagen im Durchschnitt 3,5 Prozent über denen des Vorjahres. Gegenüber dem Vormonat blieben sie unverändert.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/cbr
(END) Dow Jones Newswires
November 12, 2025 02:18 ET (07:18 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.