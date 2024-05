Großhandelspreise im April um 0,8 Prozent unter Vorjahresniveau

Die Großhandelspreise in Österreich waren im April um 0,8 Prozent niedriger als vor einem Jahr, im Vergleich zum Vormonat März 2024 sind sie aber um 0,5 Prozent gestiegen. Das teilte die Statistik Austria am Dienstag mit. "Die Preise im österreichischen Großhandel sinken weiter, wenn auch nicht mehr so kräftig wie zuvor", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas laut Mitteilung. Im März waren die Großhandelspreise im Jahresabstand um 2,0 Prozent gesunken.

"Zwar sehen wir bei technischen Chemikalien, festen Brennstoffen oder Getreide und Saatgut Preiseinbrüche von einem Fünftel im Vergleich zu dem sehr hohen Vorjahresniveau, gleichzeitig haben sich aber Treibstoffe und bestimmte Lebensmittel im Jahresvergleich verteuert", erklärte Thomas.

