Großhandelspreise im Juni leicht angestiegen

Im Juni sind die Preise im Großhandel in Österreich im Vergleich zum Vorjahresmonat den zweiten Monat in Folge mit einem Plus von 0,5 Prozent wieder leicht angestiegen. Gegenüber dem Vormonat Mai sanken die Preise um 0,1 Prozent. Das berichtete die Statistik Austria am Freitag auf Basis vorläufiger Daten. Insbesondere die Preise von Altmaterial und Reststoffen, Uhren und Schmuck sowie alkoholfreien Getränken seien demnach angestiegen.

sag/kan