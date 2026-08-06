Großhandelspreise legten auch im Juli kräftig zu

Die Großhandelspreise in Österreich ziehen weiter an. Preistreiber sind Treibstoffe und Heizöl, im Juli gab es gegenüber dem Vorjahresmonat laut vorläufigen Daten ein Plus von 6,9 Prozent, teilte die Statistik Austria am Donnerstag mit. Im Juni hatte das Plus 5,4 Prozent betragen. Neben Treibstoff und Heizöl verteuerten sich auch Produkte wie Gummi, Kunststoffe oder Altmaterial kräftig. Die Großhandelspreise gelten als Frühindikator für die Inflationsentwicklung.

tpo/sag

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