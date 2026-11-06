Großhandelspreise legten zweistellig zu

Die heimischen Großhandelsprodukte haben sich im Oktober deutlich verteuert. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahresmonat lag bei 10 Prozent, wie aus vorläufigen Daten der Statistik Austria vom Freitag hervorgeht. Haupttreiber seien die Preise für Mineralölerzeugnisse gewesen. Gegenüber dem Vormonat September gab es einen leichten Preisrückgang von 0,2 Prozent.

Im September hatten die Preise im Jahresabstand um 10,2 Prozent zugelegt. In den Monaten davor hatten sich die Teuerungen im Großhandel heuer im einstelligen Prozentbereich bewegt.

Erdölprodukte als Haupttreiber

Der 10-prozentige Anstieg im Oktober 2026 sei "zu einem großen Teil dem Anstieg der Großhandelspreise für Mineralölerzeugnisse geschuldet, der im Vergleich zu Oktober 2025 bei über 70 Prozent lag", erklärte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk.

Auch die Preiszuwächse bei Gummi und Kunststoffen in Primärformen, Altmaterial und Reststoffen sowie Nicht-Eisen-Metallen bewegten sich den Angaben zufolge im zweistelligen Prozentbereich.

"Der leichte Rückgang der Großhandelspreise im Vergleich zum Vormonat September 2026 ging hauptsächlich auf die im Monatsabstand gesunkenen Treibstoffpreise zurück", ergänzte Lenk.

Massive Teuerungen

Konkret wurde die Teuerung im österreichischen Großhandel heuer im Oktober den Statistikern zufolge vor allem getrieben durch die Preisanstiege bei sonstigen Mineralölerzeugnissen (plus 70,6 Prozent), Motorenbenzin inklusive Diesel (plus 41,5 Prozent), Gummi und Kunststoffen in Primärformen (plus 31,3 Prozent), Altmaterial und Reststoffen (plus 27,3 Prozent) sowie Nicht-Eisen-Metallen (plus 20,2 Prozent).

"Auffällig hohe Preiszuwächse" habe es zudem bei Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik (plus 19,3 Prozent), Getreide, Saatgut und Futtermitteln (plus 18,1 Prozent), festen Brennstoffen (plus 17,5 Prozent), sonstigen Maschinen und Einrichtungen (plus 16,2 Prozent), Eisen und Stahl (plus 13,0 Prozent) sowie Düngemitteln und agrochemischen Erzeugnissen (plus 11,6 Prozent) gegeben.

Spürbare Preisanstiege

"Erheblich höher" als ein Jahr zuvor waren im Oktober auch die Großhandelspreise für Blumen und Pflanzen (plus 8,7 Prozent), Flachglas (plus 7,1 Prozent), Bücher, Zeitungen und Zeitschriften (plus 6,3 Prozent), Tabakwaren (plus 6,2 Prozent) sowie Uhren und Schmuck (plus 6,2 Prozent).

Einen starken Anstieg gab es weiters bei technischen Chemikalien (plus 6,2 Prozent), Rohholz und Holzhalbwaren (plus 5,9 Prozent), Anstrichmitteln (plus 5,7 Prozent) sowie bei sonstigen Baustoffen (plus 5,5 Prozent) legten die Preise ebenfalls zu.

Zum Teil auch niedrigere Preise

Rückläufig waren hingegen die Preise für lebende Tiere (minus 8,5 Prozent), Milch, Milcherzeugnisse, Eier, Speiseöle und Nahrungsfette (minus 2,0 Prozent) sowie Häute und Leder (minus 1,2 Prozent).

kre/bel

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