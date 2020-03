Großhandelspreise sanken im Februar um 1,2 Prozent

Die Großhandelspreise sind im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 1,2 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vormonat Jänner betrug der Rückgang ebenfalls 1,2 Prozent, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte. Im Jänner waren die Großhandelspreise noch gestiegen und lagen um 0,7 Prozent über Vorjahr.

Deutlich billiger als vor einem Jahr waren im Februar unter anderem Altmaterial und Reststoffe (minus 12,3 Prozent), sonstige Mineralölerzeugnisse (minus 8,8 Prozent), feste Brennstoffe (minus 8,5 Prozent), Eisen und Stahl (minus 7,1 Prozent), Getreide, Saatgut und Futtermittel (minus 6,8 Prozent) und Motorenbenzin inkl. Diesel sowie Düngemittel und agrochemische Erzeugnisse (je minus 3,9 Prozent).

Am deutlichsten verteuert haben sich lebende Tiere (plus 17,2 Prozent), Uhren und Schmuck (plus 10,4 Prozent) sowie Zucker, Süßwaren und Backwaren (plus 6,0 Prozent).

