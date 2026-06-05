Großhandelspreise sind den 5. Monat in Folge gestiegen

Die Großhandelspreise sind im Mai den fünften Monat in Folge gestiegen. Insbesondere kräftige Preiserhöhungen bei Gummi und Kunststoffen in Primärformen, Heizöl und Treibstoffen sorgten für einen Anstieg der Großhandelspreise um 6,9 Prozent gegenüber Mai 2025, gab die Statistik Austria am Freitag bekannt. Auch im April hatte es ein deutliches Plus von 6,7 Prozent gegeben.

Gummi und Kunststoffe in Primärformen verteuerten sich im Mai um rund 53 Prozent gegenüber dem Vorjahr, sonstige Mineralölerzeugnisse um fast 45 Prozent und Motorenbenzin inkl. Diesel um rund 30 Prozent. "Bei Heizöl und Treibstoffen fielen die Preissteigerungen diesmal jedoch geringer aus als zuletzt", so Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk laut Aussendung.

Deutliche Auswirkungen auf den Index hatten zudem Teuerungen für Nicht-Eisen-Metalle (+16,9 Prozent), Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik (+15,5 Prozent) sowie Altmaterial und Reststoffe (+14,7 Prozent). Verbilligt haben sich nur wenige Rohstoffe, darunter Getreide, Saatgut und Futtermittel (-8,4 Prozent), lebende Tiere (-7,0 Prozent) sowie Häute und Leder (-3,0 Prozent).

kan/tsk

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