Großhandelspreise steigen im Januar um 1,2 Prozent

DOW JONES--Die Preise im deutschen Großhandel haben im Januar 2026 um 1,2 Prozent höher gelegen als im Januar des Vorjahres. Im Dezember 2025 hatte die Veränderungsrate bei 1,2 Prozent gelegen, im November 2025 bei 1,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Binnen Monatsfrist stiegen die Großhandelspreise im Januar um 0,9 Prozent.

Hauptursächlich für den Anstieg der Großhandelspreise insgesamt gegenüber dem Vorjahresmonat war im Januar der Preisanstieg bei Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und Halbzeug daraus. Diese Preise lagen im Durchschnitt 43,8 Prozent über denen des Vorjahres. Gegenüber dem Vormonat stiegen sie ebenfalls deutlich um 8,6 Prozent.

