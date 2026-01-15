Großhandelspreise steigen zum Jahresende 2025 moderat

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Die Verkaufspreise im deutschen Großhandel haben das Jahr 2025 mit einem leichten Plus abgeschlossen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, lagen die Preise im Dezember um 1,2 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats. Damit hat sich der Preisanstieg im Vergleich zum November, als die Teuerungsrate noch bei 1,5 Prozent gelegen hatte, etwas abgeschwächt. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Großhandelspreise im Dezember sogar leicht um 0,2 Prozent.

Hauptverantwortlich für das Preisplus gegenüber dem Vorjahr war im Dezember vor allem der deutliche Anstieg bei Nicht-Eisen-Erzen, Nicht-Eisen-Metallen und entsprechendem Halbzeug. In diesem Bereich lagen die Preise im Durchschnitt um 34,6 Prozent höher als im Dezember des Vorjahres; auch im Vergleich zum Vormonat wurde ein deutlicher Zuwachs von 4,9 Prozent verzeichnet.

Im Jahresdurchschnitt 2025 erhöhten sich die Großhandelspreise gegenüber dem Vorjahr um 1,0 Prozent. Dies markiert eine Trendwende zum Vorjahr 2024, in dem die Preise im Schnitt noch um 1,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen hatten. Neben den Metallpreisen prägte vor allem die Entwicklung bei Nahrungs- und Genussmitteln sowie Getränken und Tabakwaren das Gesamtjahr: Diese Güter verteuerten sich im Jahresdurchschnitt um 3,9 Prozent und hatten damit einen entscheidenden Einfluss auf die allgemeine Preissteigerung im Großhandel.

