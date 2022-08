Großhändler A. Hausmann GmbH in der Obersteiermark insolvent

Die A. Hausmann GmbH aus Bruck an der Mur ist insolvent. Rund 250 Dienstnehmer des Großhandelsunternehmen aus Bruck an der Mur sind betroffen. Wie die Kreditschützer am Montag mitteilten, belaufen sich die Passiva auf 26,2 Mio. Euro, die Aktiva auf 17,2 Mio. Euro nach Buchwert. Die Überschuldung beträgt somit rund 9 Mio. Euro. Es handelt sich um die größte Insolvenz der Steiermark seit Jahresbeginn, sagte Georg Ebner vom KSV1870 zur APA. Eine Sanierung ist geplant.

kor/bel

APA