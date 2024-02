Großhändler zahlte Apfel-Bauern zu spät - Behörde beantragt Strafe

Ein Lebensmittel-Großhändler muss sich auf "angemessene Geldbußen" wegen Verstößen gegen das Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz (FWBG) einstellen. Der Großhändler soll zwei Obst-Bauern die gelieferten Apfel-Sorten in 14 Fällen erst nach mehr als 60 Tagen und in Raten gezahlt haben. Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hat daher vergangenen Freitag einen entsprechenden Antrag beim Kartellgericht eingebracht, teilte die Bundeswettbewerbsbehörde in einer Aussendung mit.

Das Fairness-Büro des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft hat die Bundeswettbewerbsbehörde über die möglichen Verstöße informiert. Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen der Bundeswettbewerbsbehörde bestätigten den Anfangsverdacht. Dabei handelt es sich nach Ansicht der BWB um eine unzulässige Handelspraktik.

"Dieser Fall zeigt, wie eng die BWB und das Fairnessbüro zusammenarbeiten, um solche unfairen Praktiken abzustellen", sagte Natalie Harsdorf-Borsch, Generaldirektorin für Wettbewerb. "Derart verspätete Zahlungen stellen eine unzulässige Belastung für die Bauern dar, wir gehen Beschwerden in diese Richtung mit Nachdruck nach!".

Denn die maximale Zahlungsfrist für verderbliche Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse beträgt laut FWBG maximal 30 Tage, für andere Agrar- und Lebensmittelerzeugnisse maximal 60 Tage. Die BWB ist die zuständige Durchsetzungsbehörde für Verstöße gegen das FWBG.

fel/bel