Berkshire Hathaway Aktie
WKN DE: A0YJQ2 / ISIN: US0846707026
|
20.02.2026 10:57:00
Großinvestor Berkshire Hathaway verkauft erneut Apple-Aktien
Das Unternehmen des legendären Investors Warren Buffett steckt seit 2016 Geld in Apple. Der Anteil wurde nun erneut zurückgefahren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
