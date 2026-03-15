Großkundgebungen läuten in Ungarn das Wahlkampffinale ein

BUDAPEST (dpa-AFX) - Großkundgebungen des regierenden Ministerpräsidenten Viktor Orban und seines Herausforderers Peter Magyar läuten an diesem Sonntag in Budapest das Finale im ungarischen Wahlkampf ein. Orbans Anhänger ziehen im Rahmen eines sogenannten "Friedensmarsches" von der Margaretenbrücke zum Kossuth-Platz vor dem Parlament. Der rechtspopulistische Regierungschef wird dort den Plänen zufolge um 13.00 Uhr eine Rede halten.

Magyar marschiert wiederum mit seinen Anhängern vom Stadtzentrum zum Heldenplatz, auf dem er ungefähr um 16.00 Uhr zur Menge sprechen will. In Ungarn wird am 12. April turnusgemäß ein neues Parlament gewählt. Umfragen zufolge hat der bürgerliche Magyar gute Chancen, die Wahl zu gewinnen und Orban nach 16 Jahren zu entmachten.

Der 15. März ist in Ungarn ein Nationalfeiertag. Er erinnert an die ungarische Revolution von 1848/49, die vom Habsburgerreich niedergeschlagen wurde. Beide Politiker wollen mit ihren Kundgebungen an diesem Tag ihre Stärke demonstrieren. Sie rechnen mit jeweils mehr als 100.000 Teilnehmern./gm/DP/zb