|
15.03.2026 05:01:01
Großkundgebungen läuten in Ungarn das Wahlkampffinale ein
BUDAPEST (dpa-AFX) - Großkundgebungen des regierenden Ministerpräsidenten Viktor Orban und seines Herausforderers Peter Magyar läuten an diesem Sonntag in Budapest das Finale im ungarischen Wahlkampf ein. Orbans Anhänger ziehen im Rahmen eines sogenannten "Friedensmarsches" von der Margaretenbrücke zum Kossuth-Platz vor dem Parlament. Der rechtspopulistische Regierungschef wird dort den Plänen zufolge um 13.00 Uhr eine Rede halten.
Magyar marschiert wiederum mit seinen Anhängern vom Stadtzentrum zum Heldenplatz, auf dem er ungefähr um 16.00 Uhr zur Menge sprechen will. In Ungarn wird am 12. April turnusgemäß ein neues Parlament gewählt. Umfragen zufolge hat der bürgerliche Magyar gute Chancen, die Wahl zu gewinnen und Orban nach 16 Jahren zu entmachten.
Der 15. März ist in Ungarn ein Nationalfeiertag. Er erinnert an die ungarische Revolution von 1848/49, die vom Habsburgerreich niedergeschlagen wurde. Beide Politiker wollen mit ihren Kundgebungen an diesem Tag ihre Stärke demonstrieren. Sie rechnen mit jeweils mehr als 100.000 Teilnehmern./gm/DP/zb
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.